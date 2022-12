Premium Het beste van De Telegraaf

Werk getoond tussen ’gelijkgestemde’ modernen zoals Picasso Ongrijpbaar goede schilderkunst van Nicole Eisenman in Den Haag

Picasso duikt ook op in het schilderij ’Beer garden with Ash/AK’. Ⓒ Kunstmuseum Den Haag

Nicole Eisenman (57) geldt in Amerika als een van de belangrijkste figuratieve schilders van vroege 21ste eeuw. De kunstenaar die zich als queer of non-binair introduceert, is al jaren de lieveling van de kunstmarkt. Sinds Eisenman in 2019 op de Biënnale van Venetië was vertegenwoordigd, is haar ster in Europa ook rijzende. In Nederland is de Amerikaanse vooral als beeldhouwer bekend van het 5 meter hoge Love or Generosity voor de rechtbank van Amsterdam.