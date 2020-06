Marijke Amado slachtoffer huiselijk geweld

De Nederlandse Marijke Amado, vooral een grote ster in Duitsland, doet deze dagen een opvallende bekentenis. Ⓒ Hollandse Hoogte

Jarenlang, feitelijk haar halve leven, zweeg MARIJKE AMADO (66) over het leed dat haar is aangedaan. Maar nu bijna iedereen aan huis gekluisterd is en daardoor een duidelijke stijging van huiselijk geweld waarneembaar is, vindt zij het tijd om aan de bel te trekken. ,,Ook ík was slachtoffer.’’