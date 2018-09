Kendall Jenner showt tepelpiercing

Met hartsvriendinnen Gigi Hadid en Hailey Baldwin aan haar zijde, maakte de realityster dinsdagavond de straten van New York onveilig. De 20-jarige droeg een doorschijnend topje, dat weinig aan de verbeelding overliet.

Van een afstandje was Kendalls tepelpiercing dan ook goed zichtbaar. Desondanks leek de oudere zus van Kylie Jenner zich daar niets van aan te trekken.

Kendall was overigens minder ontspannen toen ze in het weekend werd gefotografeerd, terwijl ze een wandeling maakte door de New Yorkse wijk Soho. Ze was de paparazzi blijkbaar zó zat, dat ze hen trakteerde op twee middelvingers.