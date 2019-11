Toestemming Epstein-interview prins Andrew liet lang op zich wachten

Journaliste Emily Maitlis, die prins Andrew interviewde voor BBC Newsnight, vertelde in de uitzending van vrijdagavond dat de Britse vorstin van tevoren haar goedkeuring had gegeven. Het gesprek met de prins werd donderdag opgenomen en is zaterdagavond te zien op BBC Two.

De BBC probeerde al langer een interview met Andrew te regelen. „We waren al lang - bijna een jaar - met het hof in gesprek en na de dood van Epstein hebben we er nog harder aan getrokken”, zei Emily. De eerste beschuldigingen tegen prins Andrew en zijn vermeende misbruik van minderjarige meisjes doken immers al in 2015 op.

Omdat de Britse omroep niet voorafgaand aan het interview de vragen deelde en Emily op alles antwoord wilde van de prins, werd toestemming gevraagd aan Queen Elizabeth. „De hertog van York moest zelf toestemming krijgen op het hoogste niveau. We hebben begrepen dat het de koningin was. Ze keurde het maandag laat of dinsdagochtend goed. We werden dinsdagochtend gebeld dat het interview kon doorgaan en we hebben het donderdag opgenomen op Buckingham Palace.”

Verklaring

Korte fragmenten van het gesprek werden vrijdag al gedeeld. Daarin is te zien dat Andrew zegt dat hij spijt heeft dat hij ook na de veroordeling van de multimiljonair met hem bleef omgaan. Toch verdedigt hij in een zaterdag vrijgegeven fragment die keuze ook en noemt hij het destijds ’het juiste’ om te doen.

De prins wordt al jaren gelinkt aan de praktijken van Epstein, die in augustus zelfmoord pleegde. Hij zou minderjarige vrouwen opdracht hebben gegeven om seks te hebben met machtige mannen uit zijn eigen kring, onder wie de prins. Andrew heeft altijd ontkend seks te hebben gehad met een minderjarig meisje. Ook in het interview blijft hij achter zijn verklaring staan.

’Intimidatie’

Dat de Queen nu toestemming heeft gegeven voor het interview, zou een opmerkelijke koerswijziging zijn; volgens een ABC-host die destijds de beschuldigingen tegen prins Andrew opgenomen had en wilde uitzenden, deed het paleis er toen alles aan om een uitzending over prins Andrew en Epstein te voorkomen, tot aan intimidatie aan toe.