Kit Harington: einde GoT bevrijdend voor Jon Snow

„Om hem voorbij de muur te zien gaan naar iets echt, iets eerlijks en puurs met deze mensen waar hij altijd al bij hoorde: het Vrije Volk. Voor mij voelde het alsof hij eindelijk vrij was in plaats van geketend op de muur”, zegt Kit in gesprek met The Hollywood Reporter. „Het was echt een lief einde nadat hij zoiets verschrikkelijks had moeten doen. Hij voelde daardoor zoveel pijn en het einde is daardoor heel bevrijdend voor hem.”

Game of Thrones eindigde eerder dit jaar. Het laatste seizoen leverde de hitserie liefst 32 Emmy-nominaties op, een record. Kit Harington is genomineerd in de categorie beste acteur in een dramaserie.