Saving Private Ryan-acteur Tom Sizemore (61) overleden

Sizemore, wiens film- en televisiecarrière tientallen jaren omspande, werd vooral bekend door zijn rollen als een door de oorlog geharde sergeant aan de zijde van Tom Hanks in Saving Private Ryan uit 1998, en als commandant van een Army Ranger-bataljon in Black Hawk Down uit 2001. Hij werd genomineerd voor een Golden Globe Award in 2000 voor voor zijn rol in Witness Protection. Andere films waarin hij speelde waren Natural Born Killers, Pearl Harbor en Heat.

Maar Sizemore had ook een verslavingsprobleem, meldt de BBC, waardoor hij een aantal keren in de gevangenis belandde. Een documentaireserie uit 2007 volgde Sizemore die zijn leven en carrière weer op de rails probeert te krijgen. Hoewel hij nooit meer het succes van zijn rollen uit de jaren negentig wist te evenaren, had hij recentelijk een gastrol in de Netflix-hit Cobra Kai en een terugkerende rol in de revival van Twin Peaks, de tv-serie van David Lynch.