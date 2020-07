’Harry en Meghan zijn heel erg betrokken en hartelijk’

In eerste instantie ging Mike, die er al een aantal Zoom-calls over racisme op had zitten, met frisse tegenzin het gesprek in. „Ik was Zoom-moe. Ik ging het debat ook redelijk sceptisch aan”, aldus Mike, die zich afvroeg of het gesprek van Harry en Meghans kant geen abc’tje werd van voorgefabriceerde quotes die alleen nog even gegeven moesten worden.

„Wat ik ervoer was het tegenovergestelde. Ik leerde ze kennen als superhartelijke mensen die betrokken waren bij het gesprek en het over alles wilden hebben”, vertelt Mike. „Dat betekende heel veel voor iedereen in het gesprek.”