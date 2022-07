Maxwell gaat in beroep tegen straf voor betrokkenheid in misbruikproces Epstein

Maxwells advocaten hadden eerder gepleit voor maximaal vijf jaar cel en kondigden direct na het vonnis aan zich er niet bij neer te leggen. Zij hebben het idee dat zij gestraft wordt omdat Epstein zelf niet meer verantwoordelijk kan worden gehouden. Hij pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangenis toen hij in afwachting was van een misbruikzaak tegen hem.

De 60-jarige Maxwell is vorig jaar door een jury schuldig bevonden. Ze werd tijdens het proces door de aanklagers omschreven als een „schokkend roofachtige” vrouw die aasde op jonge kwetsbare vrouwen voor Epstein. De schatrijke zakenman zou tientallen minderjarige meisjes hebben misbruikt.

Maxwell had tussen 1994 en 2004 een relatie met Epstein en wordt gezien als zijn rechterhand. Volgens de aanklagers was zij „de sleutel” in Epsteins plannen om zichzelf door meisjes te laten masseren, waarbij hij ze seksueel zou misbruiken. Meerdere vrouwen die tijdens het proces aan het woord kwamen zeiden als minderjarige het slachtoffer te zijn geweest van het duo. Volgens drie van hen heeft Maxwell meegedaan aan het misbruik.