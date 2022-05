Cilly Dartell voelt zich na ’rottijd’ weer stuk sterker

Cilly Dartell is weer terug in Nederland, waar ze zich bij haar kinderen en andere familieleden heeft gevoegd. De voormalig Hart van Nederland-presentatrice plaatste een foto op sociale media, waarop ze te zien is in een vliegtuig op weg naar ’huis’. „Ik voel me goed! Nog vier weken zonder chemotherapie. Alles is momenteel stabiel.”