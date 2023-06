André Hazes brengt donderdag nieuwe single uit over ’eigen bagage’

„Aankomend jaar word ik 30, inmiddels kom ik op een leeftijd dat ik al veel heb meegemaakt. Iedereen die met mij verder wil, zal moeten accepteren dat ik al een heel leven achter de rug heb. Dus, als je wil dat ik je man ben, krijg je me met alles erop en eraan”, legt Hazes uit.

Dat geldt ook voor zijn relaties, zegt de zanger. „Natuurlijk in de liefde, maar ook in mijn relatie met fans, pers, publiek en familie. Dit is iets wat ik in de afgelopen twee jaar heb ontdekt en waar ik zelf ook vrede mee heb moeten sluiten. Ik kan het verleden niet ongedaan maken en ik ben niet overal trots op, maar het heeft me wel gemaakt tot wie ik nu ben. Ik voel me nu krachtiger dan ooit en ben enorm trots op deze nieuwe sound.”

De single staat op het album Op mijn lijf geschreven dat op 8 september uitkomt. De zanger maakte eerder dit jaar na een pauze zijn comeback tijdens de shows van Holland Zingt Hazes. Hij stopte in het najaar van 2021 met optreden vanwege een burn-out. Later vertelde hij dat hij ook kampte met verslavingen. Inmiddels is Hazes afgekickt.