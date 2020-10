Michael van der Plas: ’Ik ben naïef geweest’

Niet alleen Michael, ook vriendin Naomi belandde in de gevangenis. Ⓒ Instagram

,,Nee’’, zegt MICHAEL VAN DER PLAS in zijn eerste interview nadat hij drie weken heeft vastgezeten. ,,Misschien was het naïef om nep-merkkleding via Instagram te koop aan te bieden...’’ Desondanks vond hij de politie-inval aan zijn adres buitensporig van aard. ,,Ze hielden me met zes man onder schot.’’