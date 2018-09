Selma Blair zegt sorry voor paniekaanval

"Dat zorgde ervoor dat ik dingen heb gezegd en gedaan waar ik veel spijt van heb", zo liet ze weten in een verklaring aan Vanity Fair.

De 43-jarige Selma was onderweg naar huis na een vakantie met haar zoontje Arthur en haar ex-vriend Jason Bleick. "Mijn zoon sliep gelukkig met zijn vader met zijn koptelefoon op. Ik neem dit heel serieus en ik bied mijn excuses aan alle passagiers en de bemanning die ik heb gestoord en ik ben de mensen die me na afloop hebben geholpen dankbaar. Ik ben een imperfect mens die fouten maakt en ik schaam me diep voor dit incident."

Ooggetuigen zagen dat Selma rode wijn dronk en hier iets in mengde. Daarop begon ze ineens te roepen dat iemand haar sloeg en wilde vermoorden. Ze werd na de landing op een brancard afgevoerd en naar het ziekenhuis gebracht.

Blair is bekend van de film Cruel Intentions en was onlangs te zien als Kris Jenner in de serie The People v. O.J. Simpson: American Crime Story.