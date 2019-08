Ⓒ ANP

AUGUSTUS, de maand waarin zij stierf, is al meer dan twintig jaar hét moment dat er altijd nieuws over PRINSES DIANA (1961-1997) opduikt of dat iemand het stilzwijgen over haar verbreekt. Deze keer is dat een royaltywatcher, die van Di zelf hoorde hoe zij dacht over hertrouwen en, zelfs, nog een baby!