Miley Cyrus komt met nieuwe muziek

Daarna volgde een korte recente video waarin ze zichzelf filmt en waarop een fragment van het nieuwe nummer Midnight Sky te horen is. Haar nieuwe album She is Miley Cyrus wordt al een tijdje verwacht, maar het lijkt er nu toch echt aan te komen.

Cyrus werd als kind bekend door de rol van Hannah Montana in de gelijknamige kinderserie op Disney Channel. In 2013 bracht ze haar laatste album uit, waarop ook de hitsingle Wrecking Ball staat.