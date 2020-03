Kijkers enthousiast over Op1-duo Jeroen Pauw en Fidan Ekiz

Het was voor het eerst dat het gelegenheidskoppel de talkshow op NPO 1 presenteerde. Momenteel is Op1 zeven dagen per week te zien in verband met de coronacrisis.

Op Twitter schrijft iemand: „Kan Jeroen #Pauw niet om de dag #op1 doen? Of drie keer per week? Goede leerschool voor de andere presentatoren, fijn voor de kijker”, en een ander twittert: „Beste talkshowhost/interviewer van Nederland. #pauw #op1 #verademing.”

Fidan Ekiz kan ook rekenen op complimenten. „Wat een verademing om top presentatoren te hebben bij #op1”, laat een van de kijkers weten op het sociale medium.

Daarnaast wordt er kritiek geuit op de komst van een huisarts, die aan tafel vertelde eerder die week positief te zijn getest op het virus. Hoewel ze uitlegde dat ze volgens de GGD na 24 uur klachtenvrij te zijn weer aan het werk mag, werpt haar komst bij sommige kijkers vragen op. „Dus deze huisarts gaat telefonisch haar consult doen. Voor de zekerheid, want ze heeft net corona gehad. Maar zit wel in de studio?”

