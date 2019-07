Emotionele Selma Blair heeft last van slapeloosheid

„Slapeloosheid. Ik voel mij net een wakkere baby. Bang en in staat om te huilen. Ik wil mijn moeder. Echt. Ik ga een bad nemen. En huilen. Het begin is moeilijk. Dat moet ik onthouden”, schrijft de 47-jarige actrice bij een foto waarop ze in bad zit.

Blair kreeg in augustus de diagnose multiple sclerose. Sindsdien heeft ze meerdere behandelingen gehad waardoor onder meer haar haar uitviel en ze veel last heeft van misselijkheid. Vorige week liet ze haar volgers weten dat ze het ziekenhuis mocht verlaten. „Vandaag is een grootse dag. Ik ben ontslagen uit de zorg van een ongelooflijk team van zusters, techneuten en een visionaire arts die net zo veel in mijn genezing gelooft als ikzelf. Dit was een heel proces. En dat zal het blijven. Mijn immuunsysteem is de komende drie maanden verzwakt. Dus geen kusjes alsjeblieft”, schreef ze toen.