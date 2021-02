Back to Live-evenementen binnen twintig minuten uitverkocht

„Het is geen verrassing, we hadden op het eind 180.000 aanmeldingen voor de evenementen”, vertelt een woordvoerder. Festivalgangers en concertliefhebbers konden zich de afgelopen weken voor maximaal twee evenementen aanmelden en kregen na aanmelding een link naar de kaartverkoop, die donderdag om 12.00 uur startte.

Alle kaarten waren binnen twintig minuten weg. „Maar eigenlijk sneller, want het systeem liet maar gefaseerd mensen toe op de site, waardoor het wat langer duurde. Als iedereen meteen een kaartje had kunnen kopen, dan waren ze in enkele tellen weggeweest.”

De organisatie waarschuwt wel voor de doorverkoop van de kaarten. Op marktplaats verschenen donderdagmiddag al de eerste popfestivalkaarten, vanaf zo’n 300 euro per stuk. „Het zou zonde zijn als je die koopt, want het heeft geen nut. Alle kaarten staan op naam.” Op het festival moeten de bezoekers namelijk onder meer een negatieve coronatest overleggen, die gekoppeld is aan hun BSN-nummer en naam. „En dat gaan we checken.”

Festivalfans en concertgangers konden donderdag vanaf 12.00 uur kaarten kopen voor twee evenementen in de Ziggo Dome en twee festivals op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Voor elk concert in de Ziggo Dome waren 1300 kaarten te vergeven. In Biddinghuizen worden per festival 1500 bezoekers ontvangen.

Het eerste evenement staat zaterdag 6 maart op het programma, dan treden tijdens een dancefeest in de Ziggo Dome onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano en Sam Feld op. Een dag later verzorgt André Hazes samen met een support act en special guest in dezelfde zaal een concert. Op zaterdag 13 maart vindt er een Back To Live-dancefestival plaats en op zondag een popfestival, met Chef’Special, Maan en Bilal Wahib.

De kleinschalige events vinden plaats als onderdeel van het onderzoek van Fieldlab Evenementen. Bezoekers moeten zich aan diverse maatregelen houden. Zo moeten zij actief meewerken aan diverse onderzoeken en handelingen bij het event en moet iedereen negatief getest zijn op corona.