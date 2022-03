Premium Het beste van De Telegraaf

’Er ligt altijd een beest op de loer’ Veroorzaakt deze open wond de agressie van Will Smith?

Will Smith heeft naar eigen zeggen zijn Hollywood-imago gecreëerd om een gewelddadig jeugdtrauma te verbergen. Ⓒ Getty Images

Will Smith mag dan inmiddels publiekelijk zijn excuses hebben aangeboden voor de mep in het gezicht van Chris Rock na een grap over het gemillimeterde haar van Wills vrouw Jada Pinkett-Smith, de smet op de Oscar-uitreikingen is daarmee niet uitgewist. En ook de klap zelf lijkt nu al gegrift in het publiek geheugen. Maar wat zette de acteur, die zelf een award in ontvangst mocht nemen voor Beste Acteur, ertoe aan zo uit te halen? De normaliter goedlachse Smith heeft, zo bleek, een duistere kant ontsproten uit zijn jeugd.