Zoon Rooney kreeg vrij voor EK voetbal

Kai moet wel zijn Frans bijhouden, zodat hij niet achterloopt als hij terugkeert naar school. Moeder Coleen wilde per se dat Kai en haar twee andere zoons meegingen naar Frankrijk om vader Wayne te zien schitteren in het nationale shirt van Engeland. Afgelopen donderdag werden ze dan ook allemaal gespot in het stadion van Lens waar de Engelsen het opnamen tegen Wales (2-1). Coleen nam de kids ook nog mee naar Disneyland.

De reden dat ze haar kinderen meeneemt, is omdat ze heel graag wil dat ze hun vader live zien voetballen, aangezien Wayne ook een dagje ouder wordt. Twee jaar terug bij het WK in Brazilië kreeg Coleen al veel kritiek te verduren toen ze haar zoons ook al meesleurde.

"Wellicht herinneren ze het later niet eens meer, maar dan hebben we in ieder geval nog de foto's", zei ze destijds tegen Daily Mirror.