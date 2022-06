Premium Het beste van De Telegraaf

The Stones maandagavond voor de laatste keer live in Amsterdam?

Door Onze redactie

Maandagavond - voor het laatst? - treden The Rolling Stones op in ons land. De Johan Cruijff Arena zal een dampend poppodium worden. Ⓒ ANP/HH

Maandagavond zullen The Rolling Stones, onder de immer bezielende leiding van Mick Jagger, de Johan Cruijff Arena nog één keer veranderen in een muziekparadijs vol wereldhits, zinderende lichtshows en een optreden dat zijn weerga (opnieuw) niet zal kennen. Het lijkt, met het verstrijken der tijd, wellicht het laatste concert dat de fameuze muzikanten in ons land zullen geven. Voor het Amsterdamse het Hard Rock Hotel American Amsterdam reden om een expositie te openen rondom de foto’s die Gijsbert Hanekroot in de jaren ’70 van de Stones maakte.