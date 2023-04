Sonneveldprijs voor ’authentiek cabarettalent’ Luuk Ransijn

Volgens de jury was het een avond vol verscheidenheid, eigenheid en bijzonder vakmanschap en is de 22-jarige Ransijn een ’veelbelovend en authentiek cabarettalent’ dat ’vanaf zijn opkomst het publiek voor zich weet in te nemen. De voorstelling Vacht is een pleidooi voor de zachte kracht. Zijn beschrijvingen van alledaagse situaties maken de maatschappelijke druk die zijn generatie ervaart invoelbaar.’

Alle finalisten van het Amsterdams Kleinkunst Festival vielen in de prijzen, met v.l.n.r. Myrte Siebinga, Luuk Ransijn en Guyllaume Wibowo en Niek Takens. Ⓒ Jaap Reedijk

Het publiek in De Kleine Komedie vond daarentegen het optreden van Myrte Siebinga het leukst en beloonde haar met de AKF Publieksprijs. Ook de jury had lovende woorden voor haar en noemde haar ’een geboren performer met een uitstekende timing’.

De AKF Shaffy Cheque, een aanmoedigingsprijs ter waarde van 2.500 euro en beschikbaar gesteld door het Ramses Shaffy Fonds, ging naar het duo Niek en Guy. Niek Takens en Guyllaume Wibowo scheppen volgens de jury ’scènes vol liefde, verwondering en humor’.

De drie finalisten zijn vanaf het najaar door het hele land te zien tijdens de finalistentournee. Meer informatie: akf.nl