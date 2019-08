Ook vierde seizoen voor serie Atlanta

Atlanta is bedacht door Donald Glover, die ook bekendstaat onder het pseudoniem Childish Gambino. Glover vertolkt ook een van de hoofdrollen in de serie, die draait om twee neven die als manager en rapper succesvol willen worden in de muziekwereld.

Tegen de tijd dat de productie begint, is Atlanta al twee jaar niet meer uitgezonden. De serie zou oorspronkelijk al in 2019 terugkeren, maar de opnames werden verlaat vanwege het drukke schema van Glover. Wanneer seizoen drie en vier worden uitgezonden, is niet bekendgemaakt.