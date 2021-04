Khloé Kardashian flipt nadat onbewerkte foto viraal gaat

Zij zouden alle media die het beeld publiceerden hebben benaderd, en rapporteerden de foto bij Twitter. Gebruikers die het beeld hadden gedeeld, kregen daardoor de melding: „Deze foto is verwijderd als reactie op een melding van de eigenaar van de rechten.”

Een woordvoerder van de familie laat aan de New York Post weten: „De foto van Khloé is genomen tijdens een besloten familiebijeenkomst en per ongeluk op sociale media gepost door een assistent. Khloé zit er prachtig uit maar als eigenaar van de rechten mag zij besluiten dat een beeld dat niet bedoeld was voor publicatie, offline moet worden gehaald.”

Volgens een insider in The Sun - die ook de bewuste foto deelde - flipte de Kardashian compleet toen de foto online verscheen en al gauw viraal ging en wilde ze de foto zo snel mogelijk van internet af halen. „Ze is al zo zat van al die meningen over haar gezicht en haar lichaam en dat ze er constant van beschuldigd wordt dat ze ’onherkenbaar’ is op Instagram. Ze weet dat dit die meningen alleen maar aanwakkert.”

De foto mocht dan niet bewerkt zijn en daarom ook minder glamorous dan de kiekjes die Khloé doorgaans deelt, maar fans van Khloé vinden op social media dat zij zich druk maakt om niets. Ze merken op dat de realityster een prachtig lichaam heeft dat ze zou moeten omarmen. Ze hebben medelijden dat ze zo’n ’vertekend beeld van zichzelf heeft. Een ander concludeert dan ook: „Ze ziet er eigenlijk beter uit zo. Khloé, zoek een therapeut, geen advocaat.”

Ook halen velen uit naar Twitter, die mensen schorst omdat ze de bewuste foto delen, maar volgens hen blijkbaar niet in staat is om in te grijpen in andere ernstige gevallen. Bovendien merkt iemand op dat de onbewerkte foto van haar ’op geen enkele manier slecht is, maar ons eraan herinnert dat social media een complete leugen is’. „Er zit een heel team rond dat gezin dat hun social media volledig controleert en bewerkt tot een ongelooflijk hoge standaard, dat is triest.” Een ander is er ’ziek’ van dat de familie zoveel invloed heeft dat Twitter hen kan schorsen voor het posten van de bewuste foto „De schoonheidsidealen zijn zo onrealistisch. Echte schoonheid komt van binnenuit en niet van plastische chirurgie.

Helemaal opmerkelijk aan dit verhaal is dat Khloés kledingmerk Good American er volgens The Post prat op gaat een groot aanhanger te zijn van lichaamsacceptatie.