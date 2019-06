Valerio Zeno heeft een relatie

„Ja, ik heb een vriendin, maar ik vind niet dat ik er open over hoef te zijn. Soms zie je weleens op Instagram dat mensen geforceerd dingen buiten hun leven houden, dat heb ik helemaal niet, hoor. Maar ik heb gewoon niet het idee dat ik het moet vertellen, of zo. En dat bedoel ik niet van: hé, laat me eens met rust, maar gewoon omdat ik zelf nog wel zien hoe het gaat.”

Dat Valerio – die benadrukt dat zijn relatie ’niet meer pril’ is – behoorlijk in love is met zijn nieuwe vlam, mag duidelijk zijn. „Hoe stom het ook klinkt, ik vind echt alles met haar leuk. Als ik bijvoorbeeld mijn fiets vlakbij haar huis heb neergezet, dan merk ik dat ik sneller ga lopen. Dat gebeurt gewoon vanzelf, daar kan ik ook niets aan doen. Dus dat vind ik al leuk. En als we samen fietsen en ik ben onhandig en daardoor gaan we bijna samen onderuit, dan vind ik dat ook leuk. Dat vind ik gewoon gezellig.”

Oud-hockeyster Ellen Hoog had voorafgaand aan het interview op Instagram gevraagd wat haar volgers over Valerio wilden weten. En naast de relatiestatus van de charmante half-Italiaanse dj, was men vooral benieuwd naar zijn ’smaak’, wat betreft vrouwen. „Mijn smaak... ik houd van brunettes. Kijk, vroeger ging ik dan een hele waslijst opnoemen met allemaal punten die ik dan belangrijk vond, dat denk je dan, maar als je iemand tegenkomt die je erg leuk vindt, dan gebeurt het vanzelf. Dus dan heeft het helemaal geen zin om er met je checklist te gaan staan.”