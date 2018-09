Christina Grimmie begraven

Christina werd begraven in New Jersey, waar ze opgroeide. Adam Levine heeft de uitvaart betaald, zoals eerder bekend werd gemaakt. De zanger van Maroon 5 coachte Grimmie toen ze deelnam aan The Voice.

Fans kunnen vrijdag afscheid nemen van hun idool tijdens een publieke herdenkingsdienst in een kapel in Medford. Afgelopen maandag was er ook al een wake in Evesham Township, waar honderden mensen zich hadden verzameld.