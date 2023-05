Lieke van Lexmond doet Amsterdams liefdesnestje in de verkoop voor 5,5 miljoen

Huizenliefhebbers kijken hun ogen uit op de site van de makelaar. De gezinswoning van Lieke en Bas is een herenhuis uit 1892 met een oppervlakte van maar liefst 392 vierkante meter, twaalf kamers waarvan een slaapkamer met open haard en een achtertuin die grenst aan het Vondelpark.

De riante achtertuin. Ⓒ Makelaardij Broersma

Lieke en Bas laten via de makelaardij weten het huis nu al te gaan missen. „Unieke jaren van ons gezin hebben we hier mogen beleven en we houden zielsveel van dit huis. De ruimte, de sfeer en het kunnen ontvangen van vrienden en familie is wat we het meest zijn gaan waarderen. We hopen dat ons heerlijke huis bewoond zal gaan worden door mensen die hetzelfde zullen ervaren.”

De ruime woonkeuken. Ⓒ Makelaardij Broersma

Van Lexmond en Van Veggel kochten volgens huizensite Bekende buren het pand in 2014 voor een slordige 1,6 miljoen. Naar verluidt hebben ze destijds elk de helft van de koopsom uit eigen zak betaald. In datzelfde jaar werd zoontje Vik geboren, in 2017 volgde hun tweede zoon Zef.

Waar het gezin in de toekomst gaat resideren is nog niet bekend.