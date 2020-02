Zoon Cindy Crawford wil losbreken van familie

De 20-jarige Presley gedraagt zich de laatste tijd steeds opstandiger en zou ontzettend genieten van alle aandacht die hij krijgt sinds hij onlangs een tattoo op zijn gezicht liet zetten. „Presley zit duidelijk in een super rebellerende fase”, vertelt een insider aan Us Weekly. „Hij probeert uit de schaduw van zijn familie te stappen om zijn eigen pad te bewandelen en zo zijn eigen identiteit te creëren. Hij is blij met alle aandacht die hij krijgt. Ook met alle kritiek op zijn tatoeage.”

Bekijk ook: Zoon Cindy Crawford schokt met gezichtstattoo

Hij zou er last van hebben dat niet alleen moeder wereldberoemd is, maar ook zus Kaia steeds bekender wordt als model. „Presley heeft het idee dat er heel veel van hem verwacht wordt, omdat zijn ouders en zus zo succesvol zijn. Kaia wordt gezien als een echt schatje en Cindy en Rande hebben een zeer goede reputatie in alles wat ze doen. Hij wil gewoon zijn eigen ding doen en zijn eigen plek op deze wereld vinden.”

Een andere bron liet onlangs aan E! News weten dat Cindy en Rande erg bezorgd zijn om hun zoon. „Ze willen niets liever dan dat hij zich goed voelt, ze maken zich grote zorgen.”