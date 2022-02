Ye stuurt rozen naar ex-vrouw Kim voor Valentijnsdag

Kardashian en West liggen momenteel in scheiding. De rapper heeft na een zevenjarig huwelijk met Kardashian een kortstondige relatie gehad met actrice Julia Fox. Deze relatie liep echter voorafgaand aan Valentijnsdag op de klippen.

Kardashian daarentegen heeft volgens bronnen haar Valentijnsweekend doorgebracht met haar nieuwe vlam Pete Davidson. De twee werden dit weekend in een Italiaans restaurant in New York gespot.

Smsjes

Ye deelde maandag overigens weer zijn scheidingsperikelen op Instagram. De rapper plaatste onder meer een screenshot van een smsje van Kardashian, waarin ze schreef dat ze bang was dat iemand Davidson iets zou aandoen vanwege Wests hatelijke berichten.

Zondag deelde West tien berichten over Kardashians nieuwe vlam Davidson waarin hij de comedian uitschold en vage geruchten over de SNL-presentator deelde. Zijn ex smste hem daarover en zei: „Je creëert een gevaarlijke en enge situatie. Als iemand Pete iets aandoet is het jouw schuld.” Die sms deelde West, en schreef daarbij: „Op verzoek van mijn vrouw, kan niemand Skete iets fysieks aandoen. Ik ga de situatie zelf oplossen.”

Alhoewel dat ook als een bedreiging kan klinken, vatte Kardashian het positiever op en bedankte haar aanstaande ex-man. Toen ze zag dat hij de berichten op Instagram deelde, stuurde ze hem een nieuwe sms met de vraag waarom hij hun gesprekken niet privé kon houden. „Omdat ik een sms kreeg van mijn favoriete persoon in de hele wereld. Ik ben je grootste fan. Waarom zou ik dat niet met iedereen delen?”, antwoordde hij daarop.