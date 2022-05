Premium Het beste van De Telegraaf

Influencer roept op tot boycot Koen Kardashian klaar met Coldeweijer: ’Na jouw video wilde ik niet meer verder’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

De bom tussen influencer Koen Kardashian en roddelvlogger Yvonne Coldeweijer is gebarsten. „Juice verspreiden is één ding, structureel mensen mentaal kapot maken een ander.” Ⓒ Instagram

„Ik heb straks een best wel heftige scoop. Echt weer zo’n scoop waarmee ik weer heel veel gezeik ga krijgen.” De glazen bol van roddelvlogger Yvonne Coldeweijer stond begin maart goed afgesteld, want het lijkt er inderdaad op dat haar juice over Koen Kardashian haar nu in een penibele situatie heeft gebracht. „We staan als maatschappij te kijken naar een horrorshow van een vrouw die haar zakken vult met dagelijkse pesterijen. Dit moet stoppen, genoeg is genoeg.”