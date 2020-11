'Thaise koning deed niets illegaals vanaf Duitse bodem'

Vajiralongkorn bezit een villa in de Beierse Alpen en verblijft weinig in zijn geboorteland. „De Duitse regering heeft geen betrouwbaar bewijs dat de Thaise koning dergelijke beslissingen heeft genomen tijdens zijn verblijf in Duitsland", staat in een verklaring van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ervan overtuigd is dat Vajiralongkorn geen beslissingen neemt die "in strijd zijn met het Duitse rechtssysteem".

Thaise demonstranten wilden dat Duitsland onderzocht of Vajiralongkorn staatszaken vanuit Duitsland regelt, iets wat volgens hen niet moet kunnen. Miguel Berger, de Duitse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, stelt dat het verblijf van de Thaise koning ’van particuliere aard’ is. Minister Heiko Maas beloofde eerder al het niet te tolereren dat Vajiralongkorn Thailand regeert vanaf Duitse bodem.

Sinds het aantreden van de koning in 2016 is de kritiek in Thailand op de monarchie niet mals, iets wat altijd taboe was. Veel Thai eisen een nieuwe regering, een nieuwe grondwet en verregaande hervormingen binnen de huidige monarchie.