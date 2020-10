Musical over Johan Cruijff in de maak

Johan Cruijff in actie tegen Argentinië op het WK van 1974 (4-0). Ⓒ HH/ANP

Er komt een musical over het leven van Johan Cruijff. Het verhaal over de de legendarische voetballer moet volgend jaar september in première gaan in het nieuwe AFAS Theater in Leusden. En een beetje in de tegendraadse filosofie van Cruijff, is besloten dat de sterspeler zelf geen noot zal zingen...