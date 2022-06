Opnieuw recordweekend Top Gun? Cruise’ beste film ooit

Het is daarmee in de Verenigde Staten de meest succesvolle film van Cruise in zijn lange carrière. Volgens The Hollywood Reporter is het nog nooit voorgekomen dat een film in het tweede weekend het bijna net zo goed doet als in het openingsweekend. De resultaten daalden slechts 33 procent, berekent het vakblad.

Zeker in Amerika is voor grote films het openingsweekend cruciaal. Elke week komen er talloze nieuwe films uit die concurreren met titels die al langer op het witte doek te zien zijn. Het gebeurt nooit dat een film die in de eerste dagen 151 miljoen dollar opleverde zo’n sterk tweede weekend heeft.

Nederland

Ook in Nederland breekt Top Gun 2 records. Distributeur Universal Pictures liet zondag weten dat Tom Cruise in Nederland de beste openingsdag van 2022 op zijn naam heeft gezet. Dit record stond op naam van de Marvel-film Doctor Strange, die begin mei op de eerste dag 572.000 euro op wist te brengen.

Het langverwachte vervolg van Top Gun beleefde vorige maand de Europese première op het filmfestival van Cannes. In Top Gun: Maverick krijgt de rebelse piloot van zijn oude maatje Ice (Val Kilmer), inmiddels generaal, een speciale opdracht om een jonge lichting vliegeniers te trainen voor een heel bijzondere en gevaarlijke missie. Een van de jonge piloten is Bradley ’Rooster’ Bradshaw (Miles Teller), de zoon van Mavericks overleden beste vriend Goose.