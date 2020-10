Bas en Aad van Toor openen Bassie & Adriaan-expositie

Het was de eerste keer in lange tijd dat Bas weer in het openbaar trad. De 85-jarige acteur worstelt al jaren met zijn gezondheid en moest dit jaar verschillende keren onder het mes. Bas en Aad (77) konden elkaar dit jaar ook lange tijd niet zien vanwege de coronacrisis. Aad woont in Spanje en kon daardoor het land niet uit.

Met de tentoonstelling Een schat aan herinneringen, die eigenlijk deze zomer al moest opengaan, gaat een langverwachte wens van het nog altijd populaire duo in vervulling. De expositie over het leven van de broers Bas en Aad van Toor is ingedeeld in drie thema’s: hun beginjaren als acrobatenduo The Crocksons, hun ruim twee decennia met het Circus Bassie & Adriaan en hun succesvolle televisiecarrière. Er zijn onder meer vele rekwisieten uit de series te zien zoals de Griekse Steen, de schatkist en de kroon.

Ⓒ ANP/HH

Fans zijn vanaf dinsdag welkom in Museum Vlaardingen. Het museum kan door de coronamaatregelen minder mensen ontvangen dan in eerste instantie werd verwacht. Er kan maar één route in het gebouw worden gevolgd en bezoekers moeten anderhalve meter afstand houden en een mondkapje dragen.