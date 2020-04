Zien: Queen Elizabeth (94) als kind

Ook is Elizabeth in de video te zien terwijl ze op een paard zit en een vogeltje op haar schouder heeft. Verderop leert ze samen met Margaret in 'matching outfits' danspasjes van hun moeder.

Op het Twitteraccount bedankt de koningin iedereen voor de ontvangen verjaardagswensen. Zelf wenst ze alle mede-jarigen ook een fijne verjaardag. "Aan iedereen die vandaag hun verjaardag thuis viert, met of zonder geliefden - we wensen jullie hetzelfde." De Britse vorstin viert dinsdag haar verjaardag in de beslotenheid van Windsor Castle. Van haar familie kan alleen echtgenoot prins Philip aanwezig zijn.