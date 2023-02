Gerard Piqué laat zich kleden door nieuwe vriendin: ’Ik ben net een pop’

In een interview met Youtuber Ibai Llanos, waarin hij voor het eerst over haar praat, vertelt hij: „De waarheid is dat ik samen met mijn vriendin ga winkelen en zij vervolgens outfits voor me uitkiest. Ik ben net een pop.”

De voormalige voetballer maakte afgelopen maand zijn relatie met de 13 jaar jongere Clara officieel bekend op Instagram. Dit was een aantal weken nadat Shakira fel naar hem uithaalde in een nummer dat ze heeft uitgebracht.

De twee ouders van zoontjes Milan (10) en Sasha (7) maakten in juni bekend uit elkaar te gaan na een relatie van twaalf jaar. Sindsdien wordt er volop gefluisterd dat Gerard tijdens hun relatie zou zijn vreemdgegaan.