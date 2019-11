Duncan trapt Europese tournee af in Parijs

Duncans tournee eindigt op 15 december in Oslo. De songfestivalwinnaar, die onlangs zijn nieuwe single Love Don't Hate It uitbracht, treedt ook op in Italië, Spanje, Polen en België. Vanwege de grote vraag naar kaarten in Europa werd de tour al grotendeels verplaatst naar grotere zalen. Onder meer in Londen, Keulen, München, Wenen, Hamburg en Berlijn was dat het geval.

Aan de Europese tournee ging een reeks optredens in Nederland vooraf. Maar door een virale luchtweginfectie moest Duncan Laurence drie shows afblazen. Afgelopen donderdag hervatte hij zijn tournee.