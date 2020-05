Barbie deelt update zwangerschap

„Mijn derde lieve kindje op komst, ik ben benieuwd wat het wordt: een broertje of zusje”, schrijft Samantha, die een echofoto deelt. Ze laat ook weten dat alles goed gaat met de baby.

Samantha was een paar weken geleden betrokken bij een auto-ongeluk en belandde in het ziekenhuis. Aan het ongeluk hield ze letsel in haar gezicht en aan haar rug op. In het ziekenhuis ontdekten artsen dat de voormalig realityster in verwachting is, dat Privé wist te onthullen. Kort daarna bevestigde Barbie inderdaad zwanger te zijn.

Barbie heeft al een dochter, Angelina (7) en een zoon Milano (4). Vorig jaar was de Haagse ook al zwanger, van ex-vriend Maron. Deze zwangerschap werd vroegtijdig afgebroken. Wat er toen exact gebeurd is, heeft zij nooit willen vertellen.

Haar ex-man Michael heeft de zorg van hun twee kinderen toegewezen gekregen.