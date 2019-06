’Hollywood past zich maar aan mij aan’

Toen Dwayne zijn acteercarrière twintig jaar geleden begon, was dat wel anders. „Toen ik in Hollywood startte, hadden ze geen idee wat ze in godsnaam met me aan moesten. Ik was een half-zwarte, half-Samoaanse professionele worstelaar van 1.93m en 124 kilo. Destijds werd me verteld dat ik iets anders moest zijn. Ik moest afvallen, ik moest stoppen met sporten en stoppen met alle dingen die ik leuk vind. En ik mocht mezelf niet meer ’The Rock’ noemen.”

De 47-jarige acteur deed dit in eerste instantie braaf. „Jarenlang nam ik het gewoon aan omdat je denkt dat dat is wat je moet doen. Maar ik voelde me er vreselijk bij.” Dus maakte hij een keuze. „En de keuze was dat ik me niet meer aan zou passen aan Hollywood, maar dat Hollywood zich maar moest aanpassen aan mij. Dus heeft Hollywood zich aangepast en word ik hier nu geëerd met de Generation Award. Wauw.”

Dwayne hoopt dan ook anderen te kunnen inspireren om altijd zichzelf te blijven, maar vindt het minstens zo belangrijk dat mensen elkaar positief beïnvloeden. „Dat doe je door aardig, empathisch, betrokken, eerlijk en goed tegen mensen te zijn. Daar gaat het echt om.”