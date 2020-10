Chrissy Teigen en John Legend verliezen kindje: ’We zijn geschokt en in diepe rouw’

„We zijn geschokt en in diepe rouw, een pijn die we nog nooit eerder hebben gevoeld”, schrijft Chrissy. Ze werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen met zwangerschapsbloedingen, maar de artsen hebben de bloedingen niet kunnen stoppen ondanks ’zakken en zakken vol bloedtransfusies’. „Het was gewoon niet genoeg”, aldus het model.

Chrissy en John hebben hun ongeboren baby Jack genoemd. „Eigenlijk beslissen we pas over de naam op het laatste moment maar op de een of andere manier zijn we dit kleine jongetje Jack gaan noemen. Dus hij zal altijd Jack voor ons zijn. Hij heeft zo hard gewerkt om deel uit te maken van ons kleine gezin en dat zal hij voor altijd zijn.”

Bij haar verhaal deelt Chrissy een hartverscheurende foto waarop ze huilend op de rand van haar ziekenhuisbed zit. „Aan Jack: het spijt me dat je de eerste momenten van je leven met zoveel complicaties werd geconfronteerd en dat we je niet het huis konden geven dat je nodig had om te overleven. We zullen altijd van je houden.”

„We zijn zo dankbaar voor het leven dat we hebben met onze geweldige kinderen Luna en Miles en voor alle geweldige dingen die we hebben mogen meemaken. Maar niet elke dag kan vol zonneschijn zijn. Op deze zwarte dag zullen we rouwen en huilen. We zullen elkaar omhelzen en liefhebben en komen er overheen.”

Chrissy en John maakten half augustus bekend dat er een derde kindje op komst was. De twee maakten het babynieuws op bijzondere wijze bekend in de videoclip van Johns nieuwe single Wild.