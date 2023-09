Nino Wilkes: ’Fysiek lastiggevallen om geaardheid’

Begin augustus deelde Wilkes met de wereld dat hij op mannen valt. Volgens Wilkes is het feit dat hij op mannen valt de reden dat hij door een groep jongens werd uitgedaagd en lastig gevallen.

Wilkes vertelt op Instagram wat hem is overkomen: „Na een drukke werkdag, besloot ik af te spreken met mijn vrienden in de stad. Ik hoopte op een leuke avond, maar ik had nooit verwacht dat ik fysiek zou worden lastiggevallen door een jongen en zijn vriendengroep.”

De jongeren vergrepen zich aan Wilkes, zo vertelt hij. „Ze pakten me vast op plekken waar ze niet hoorden te zijn en maakten seksuele opmerkingen zoals: Je houdt toch van ballen? Dit vind je toch lekker en dit wilde je toch?”

Geen wraak

Wilkes kiest er bewust voor om niet te delen waar het incident plaatsvond. Ook deelt hij geen foto’s van de jongens. „Want mijn intentie is niet om wraak te nemen.” Met zijn bericht wil Wilkes „bewustwording creëren over het belang van respect en acceptatie van individuele keuzes en identiteiten.”