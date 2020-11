Queen Elizabeth ten onrechte doodverklaard op Franse website

Het medium is op de site met een verklaring gekomen. Zo wordt uitgelegd dat voor bepaalde mensen die nog in leven zijn al portretten of rouwadvertenties zijn gemaakt. Mocht iemand dan overlijden, kan het stuk direct worden geplaatst. Door de storing gebeurde dat dus nu al, tot grote spijt van het radiostation.

De website had naar verluidt ook overlijdensberichten gepubliceerd van onder meer Clint Eastwood, Sophia Loren en Brigitte Bardot. Alle geplaatste stukken - in totaal gaat het om zo'n honderd gevallen - worden momenteel van de website gehaald. Ook is een intern onderzoek ingesteld.