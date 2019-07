’Kylie Jenner en Travis Scott gaan trouwen’

„Kylie is heel blij met haar leven. Zij en Travis praten al over een huwelijk”, aldus de ingewijde.

De 21-jarige Kylie en 28-jarige Travis zijn sinds april 2017 bij elkaar. In februari vorig jaar werd hun dochter Stormi geboren. Zij zou binnenkort wel eens een broertje of zusje kunnen krijgen. „Iedereen denkt dat Kylie binnenkort zwanger is van haar tweede kindje. Ze proberen het”, weet de bron.

Fans speculeren al langer over een eventueel huwelijk. In een interview met Paper Magazine zei Kylie eerder dat ze een eventuele verloving niet geheim zou houden. „Ik zou het aan iedereen vertellen”, aldus de realityster.