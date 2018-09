Lil Wayne maakt het goed na toeval

"Wayne wordt behandeld door zijn eigen dokters. Hij bedankt zijn fans voor een eeuwige steun, gebeden en beterschapswensen", aldus de woordvoerder tegen Billboard.

Het is volgens het tijdschrift de vierde keer in evenzoveel jaar dat de rapper wordt getroffen door een toeval. Lil Wayne gaf zelf aan dat hij door zijn epilepsie "vatbaar is voor beroertes". Die komen volgens hem vooral voor als hij overwerkt is, te weinig rust neemt of te veel stress heeft.