Bakkum en Sloesen terug in Zwaar verliefd 2

De rol van de succesvolle dierenarts Isa wordt opnieuw vertolkt door Barbara Sloesen en Jim Bakkum kruipt weer in de huid van de aantrekkelijke timmerman Ruben. In Zwaar Verliefd 2, een vervolg in de boekenserie van Chantal van Gastel, zijn Isa en Ruben dolverliefd en heel gelukkig. Totdat de perfecte man voor Isa zich aandient.

De opnames starten in het najaar van 2019 en de film wordt voorjaar 2021 in de bioscoop verwacht. De rest van de cast wordt later bekendgemaakt.