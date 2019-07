’Christoph Waltz terug als iconische Blofeld in Bond 25’

De makers van de film willen geen commentaar geven. Blofeld is een van de meest iconische personages uit de langlopende spionagereeks. Spectre uit 2015 was de achtste film waarin Blofeld te zien was; Waltz is de zevende acteur die gestalte geeft aan de baas van het misdaadsyndicaat Spectre. De comeback van Blofeld was voor de fans een verrassing; eerder overleed de schurk in For Your Eyes Only doordat Bond hem met zijn rolstoel in de schoorsteen van een fabriek liet vallen.

De opnames voor de 25e Bondfilm moesten eerder een half jaar worden uitgesteld omdat regisseur Danny Boyle en de producenten ruzie kregen over het scenario. Boyle werd van het project gehaald en het script werd flink herschreven. De film zou in april 2020 in de bioscopen te zien moeten zijn.

De productie werd door nog meer tegenslagen getroffen. Zo raakte hoofdrolspeler Daniel Craig, die terugkeert als Bond, gewond aan zijn enkel, vond er op de set een kleine explosie plaats waardoor een deel van het decor instortte en werd een man aangehouden die een camera op de toiletten van de set had geïnstalleerd.