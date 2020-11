Ruud de Wild over abrupt afscheid sidekicks: ’Op het allerbeste moment gestopt’

Zijn vaste sidekick-duo was begin vorige week opeens uit zijn programma verdwenen. „Het plan was dat ze nu nog wel hier zouden werken”, stelde De Wild. „We zouden de komende tijd met elkaar uit gaan vinden hoe we een nieuw programma zouden gaan maken, dat in januari van start zou gaan.”

Volgens De Wild kwam dit nieuws eerder dan gepland op straat te liggen. „Dat heeft ons ertoe gebracht om eerder te stoppen. We hebben fijn samengewerkt, maar soms gaan mensen hun eigen weg: dat geldt voor hen en ook voor mij. We zijn op het allerbeste moment gestopt.”

Over de invulling van zijn nieuwe programma wilde De Wild nog niets kwijt. Hij opende zijn show met de grap dat Thijs en Cielke waren gekruisigd. De dj kwam ook nog even terug op zijn coronabesmetting die hem naar eigen zeggen ’tegenviel’. „Als dit milde klachten waren, dan heb ik te doen met mensen die zwaar aan de beurt zijn.”