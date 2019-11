’Catherine laat verstek gaan bij prijsuitreiking’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Prins William reikt donderdagavond in zijn eentje in Londen de Tusk Conservation Awards uit. Zijn echtgenote Catherine laat de prijsuitreiking aan zich voorbijgaan. Een koninklijke bron laat aan Hello weten dat de hertogin van Cambridge niet in staat is om het evenement bij te wonen ’vanwege de kinderen’.