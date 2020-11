Eva Koreman met liefde in lockdown voor Serious Request

„Ik ben blij dat we dit jaar toch iets kunnen doen. Dat we voor wat verbinding kunnen zorgen in zo’n klotejaar”, vertelt Eva aan het ANP. „Serious Request is iets waar we al vanaf de zomer naar uitkijken, dus ik ben blij dat we deze vorm hebben gevonden.”

Voor de actie worden een radiostudio en drie plexiglazen huiskamers, waarin de duo’s van 18 tot en met 24 december wonen, gebouwd. De tweetallen verblijven elk in een eigen kamer. „Het is heel tekenend voor deze tijd. Je ziet elkaar wel, maar kunt elkaar niet vasthouden.”

Plexiglazen huis

Dat de dj’s zich dit jaar weer laten opsluiten voor Serious Request, doet denken aan de jaren dat radio werd gemaakt vanuit het Glazen Huis. „Ik heb het al gekscherend het plexiglazen huis genoemd”, zegt Eva lachend. „Maar we roepen mensen nu niet op om naar ons toe te komen en geld door de brievenbus te stoppen, dat kan hier ook geenszins.”

Eva zondert zich samen met haar radiomaatje Frank van der Lende af. Hoewel de twee ook buiten hun werk om goed bevriend zijn, zaten ze nog nooit zo lang op elkaars lip. „Ik heb het met Frank al over wat we kunnen doen op de momenten dat we geen radio aan het maken zijn. Wat voor spelletjes zijn bijvoorbeeld leuk om met z’n tweeën te doen?”

Hoopgevend

Samen met duo’s Sander Hoogendoorn en Sophie Hijlkema en Rob Janssen en Wijnand Speelman maken ze gezamenlijk 24 uur per dag radio. Ook is het de bedoeling dat er constant een loopband draaiende wordt gehouden. Eva is vast aan het trainen. „Ik ben nu al de hele tijd aan het lopen. Vorig jaar heb ik tijdens het lopen mijn knie vernaggeld, maar het gaat nu veel beter gelukkig.”

Luisteraars worden uitgedaagd om zelf coronaproof mee te lopen en zich te laten sponsoren. Net als altijd kan er tegen betaling een plaatje worden aangevraagd, dit keer om zorgmedewerkers te ontlasten tijdens de coronacrisis. Eva voorziet veel hoopgevende liedjes en luisteraars die een nummer voor iemand anders aanvragen.

Zelf zou ze kiezen voor 6s To 9s van Big Wild en Rationale. „Een intens en hoopvol liedje met een refrein dat helemaal openbreekt, waarbij je je handen naar de hemel wil gooien van dankbaarheid. Hysterisch wel, nou en.”