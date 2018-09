Adele haalt uit naar criticus

Tony Visconti deed zijn uitspraken tegenover The Daily Star. "Je doet de radio aan en het is nep, je luistert naar voor 90% geautomatiseerde stemmen. We weten dat Adele een fantastische stem heeft, maar het is twijfelachtig of dat echt haar eigen stem is en hoeveel eraan gemanipuleerd is. We weten dat niet." Ook wilde hij nog even kwijt dat hij het huidige tijdperk de slechtste ooit vindt in de muziekindustrie.

Adele was duidelijk niet blij met de uitspraken van Visconti. "Een of andere eikel heeft gezegd dat het mijn stem niet was op de plaat. Dude, s*ck my d***."