Bridgerton is best bekeken nieuwe serie ooit op Netflix

Netflix meet bij nieuwe series in de eerste 28 dagen hoe vaak huishoudens op z'n minst twee minuten onafgebroken hebben gekeken. Bij Bridgerton zijn dat er dus 82 miljoen, het hoogste aantal tot nu toe. Vorig jaar scoorde The Queen's Gambit een record met 62 miljoen huishoudens.

In 83 landen staat Bridgerton bovenaan de lijst met populairste titels op Netflix. In alle 190 landen waar de streamingdienst beschikbaar is, op Japan na, staat de serie in de top 10.

Bridgerton, gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Julia Quinn, speelt zich af in de 19e eeuw en gaat over Daphne Bridgerton, uit een vooraanstaande familie, die wordt gepresenteerd op de huwelijksmarkt. De serie werd geproduceerd door Shonda Rhimes, ook verantwoordelijk voor onder meer Grey's Anatomy. Een tweede seizoen is al aangekondigd.